Atlético-MG elimina Sport e vai enfrentar Santos na Copa do Brasil

Veja também:

Santos perde para o Guarani, mas avança

COPA DO BRASIL - Tabela

Como tinha vencido o primeiro jogo do confronto por 1 a 0, na semana passada, no Mineirão, o Atlético-MG jogava pelo empate nesta quarta-feira. Mas fez mais do que isso, ao conseguir nova vitória sobre o Sport, sem se abalar com a pressão na Ilha do Retiro.

Empurrado por sua torcida, o Sport começou o jogo no ataque, pressionando. Mas o Atlético-MG soube suportar a ofensiva do adversário e ainda teve forças para buscar seu gol. E, assim, conseguiu abrir 2 a 0 ainda no primeiro tempo.

O primeiro gol saiu aos 19 minutos, quando Fabiano fez o cruzamento para a área e Muriqui aproveitou o rebote do goleiro Magrão para abrir o placar. Depois, aos 38, Diego Tardelli fez boa jogada individual e ampliou a vantagem atleticana para 2 a 0.

No segundo tempo, como tinha enorme vantagem, o Atlético-MG tratou de administrar o jogo. O Sport ainda tentou uma reação praticamente impossível, mas não conseguiu passar pela defesa adversária. Assim, o time mineiro vai às quartas de final da Copa do Brasil.

Sport 0 x 2 Atlético-MG

Sport - Magrão; Igor, Tobi e César (Ricardinho); Júlio César (Eduardo Ratinho), Zé Antônio, Daniel Paulista, Eduardo Ramos e Tuta; Ciro e Dairo (Pedro Júnior). Técnico: Givanildo Oliveira.

Atlético-MG - Aranha; Benítez, Jairo Campos e Werley; Carlos Alberto, Zé Luís, Correa (Ricardinho), Fabiano (Jonílson) e Júnior; Muriqui e Diego Tardelli (Renan Oliveira). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Gols - Muriqui, aos 19, e Diego Tardelli, aos 38 minutos do primeiro tempo.

Árbitro - Djalma José Beltrami Teixeira.

Cartões amarelos - Zé Luís e Ciro.

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Ilha do Retiro, em Recife.