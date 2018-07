Atlético-MG elogia garotos, mas admite que faltou força em derrota nos EUA

Técnico do time B do Atlético Mineiro na Florida Cup, Diogo Giacomini conseguiu enxergar aspectos positivos na derrota por 1 a 0 para o Bayer Leverkusen, na noite de quarta-feira, em Orlando. O treinador destacou o empenho exibido pelos jogadores e até apontou destaques individuais, como o atacante Capixaba, que entrou durante o segundo tempo, e a dupla de zaga formada por Jesiel e Rodrigão, avaliando que alguns deles poderão ser aproveitados por Roger Machado na sequência da temporada.

"Dentro do que foi possível fazer de preparação, a equipe competiu, jogou com o coração, com vontade, superando a questão física. Vi jogador dentro do campo com nível para nos ajudar no elenco principal. A dupla de zaga jogou em alto nível, o Capixaba entrou muito bem no segundo tempo e mudou o jogo, quase empatamos. Atingimos esse objetivo e, agora, vamos enfrentar o Tampa com o objetivo de vencer para fechar bem o torneio", analisou.

Giacomini, que recentemente se tornou auxiliar fixo da comissão técnica do Atlético-MG, reconheceu que faltou força para o time no setor ofensivo, o que impediu a criação de chances de gol no confronto com a equipe alemã.

"A gente se desgastava muito para marcar e, quando roubava a bola, não tinha perna para progredir em bloco, tentava um passe mais longo, não tinha tanta aproximação. Com as trocas, o time melhorou, mas não foi suficiente para empatar. Tudo que aconteceu era previsto pela diferença de ritmo", avaliou.

No próximo sábado, o Atlético buscará a recuperação em seu último compromisso nos Estados Unidos. O time de Belo Horizonte enfrentará o Tampa Bay Rowdies, em São Petersburgo. Enquanto isso, a equipe principal segue realizando a sua pré-temporada na Cidade do Galo.