Atlético-MG empata com URT na semi do Estadual e frustra torcida no Mineirão

O Atlético Mineiro frustrou a torcida que compareceu ao Mineirão, na manhã deste domingo, ao empatar por 1 a 1 com a URT, de Patos de Minas, na primeira partida entre as equipes pela semifinal do Estadual.

O jogo foi disputado em Belo Horizonte após um acordo com a equipe do interior de Minas. A questão financeira e um problema no gramado do estádio de Patos de Minas, vetado pela Federação Mineira de Futebol (FMF), pesaram na decisão do clube, que pôde faturar um pouco mais como mandante pela rende propiciada pela boa presença de torcedores atleticanos.

Com o resultado, o Atlético - time de melhor campanha na primeira fase - terá a vantagem de jogar por novo empate na partida da volta desta decisão, que será disputada no estádio Independência, no próximo domingo, tendo em vista a melhor campanha realizada na primeira fase da competição.

O primeiro tempo foi totalmente dominado pelo time da casa. Aos 15 minutos, o Atlético teve um gol do volante Elias anulado. O árbitro adicional anotou que a bola saiu para fora, atravessando a linha do campo, antes do cruzamento feito por Otero e finalizado pelo volante para as redes.

Entretanto, aos 21, Rafael Moura abriu o placar para o time de Belo Horizonte, aproveitando uma falha bisonha do zagueiro Rodolfo. Após receber uma bola recuada, o defensor pegou mal na bola e a deu de graça para o atacante, que invadiu a área co liberdade e tocou rasteiro na saída do goleiro Juninho para marcar.

Na etapa final, o jogo foi bem mais equilibrado. E a URT surpreendeu logo aos 4 minutos, quando o atacante Marques aproveitou um erro da defesa atleticana para empatar o jogo. Após roubar uma bola, Dick tocou para Allan Dias, que cruzou para Marques finalizar com tranquilidade para as redes.

E o time do interior mineiro continuou dando sustos. Aos 26, o atacante Thiago Brito desperdiçou boa oportunidade de marcar para a equipe. Após erro de Cazares no ataque, a URT saiu rápido em contra-ataque e Thiago Brito invadiu a área e finalizou, mas Marcos Rocha travou o chute.

Depois o Atlético voltou a pressionar a URT, mas o time não conseguiu converter o maior volume de jogo em gols. No fim, após apito final do árbitro, foram ouvidas muitas vaias no Mineirão para os atleticanos.

A outra semifinal do Campeonato Mineiro será disputada entre o América e o Cruzeiro. A primeira partida entre ambos acontece neste domingo, às 16 horas, no Independência. O segundo jogo deste confronto está marcado para o Mineirão, no domingo que vem.