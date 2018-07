Atlético-MG empata sem gols com Minas Boca em estreia no Mineiro

SETE LAGOAS - Na primeira partida depois da decepcionante terceira posição no Mundial de Clubes, o Atlético-MG voltou a ficar abaixo do esperado e desapontou sua torcida. Na estreia da temporada 2014, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro, a equipe não passou de um empate por 0 a 0 diante do Minas Boca, caçula da competição, na Arena do Jacaré.

Os dois times somaram seus primeiros pontos no Mineiro, figuram no meio da tabela, mas o resultado teve sabor diferente para eles. Para o desapontado Atlético-MG, a possibilidade de recuperação pode ser o duelo contra o Nacional no domingo. Já o empolgado Minas Boca, que arrancou um empate do atual campeão da Libertadores, tentará sua primeira vitória diante do Tupi, no sábado.

Na estreia do técnico Paulo Autuori, o Atlético-MG começou muito mal e só foi criar oportunidades a partir dos 30 minutos. Primeiro, com Diego Tardelli, que recebeu de Guilherme e bateu por cima. Depois, com Leonardo Silva, que aproveitou falta da esquerda e balançou a rede, mas estava impedido.

A melhor oportunidade da etapa inicial, no entanto, foi do Minas Boca. Aos 38, Jabá avançou pela direita e cruzou na cabeça de Dalmo, que acertou o travessão. O Atlético-MG respondeu na mesma moeda no segundo tempo, aos 21 minutos, quando Diego Tardelli fez linda jogada individual, passou por dois marcadores, mas acertou a trave. Daí para frente, a partida perdeu em emoção e se arrastou até o apito final.