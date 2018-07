Nesta segunda-feira, o Guarani de Divinópolis anunciou a contratação de dois garotos da base do Atlético: o goleiro Michael e do volante Gustavo. Ambos foram emprestados até o fim do Campeonato Mineiro.

Gustavo vai completar 21 anos em janeiro e ainda não teve oportunidades no time profissional do Atlético. Michael também já extrapolou o limite de idade para jogar na base na próxima temporada.