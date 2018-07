Atlético-MG empresta volante Fillipe Soutto ao Joinville até fim de 2014

Sem espaço no Atlético-MG, o volante Fillipe Soutto vai tentar mostrar serviço no Joinville. O jogador de 23 anos, que chegou a ser titular do time mineiro em 2011, logo que surgiu vindo das categorias de base, foi apresentado nesta terça-feira como reforço do Joinville em busca do acesso na Série B do Campeonato Brasileiro.

Fillipe Soutto ficou boa parte da temporada machucado e sequer atuou no Campeonato Mineiro. No Brasileirão, participou de apenas três jogos, somente um deles como titular. O jogador perdeu espaço depois da contratação de Rafael Carioca - ainda tinha a concorrência de Josué, Leandro Donizete, Pierre e Claudinei.

"Graças à agilidade do Joinville e a boa vontade do Atlético Mineiro, deu tempo suficiente para deixar a papelada em dia e me apresentar ao Joinville, estou feliz em estar aqui e espero subir junto com o clube", explicou o volante, emprestado até o fim do ano.

Terceiro colocado na Série B, o Joinville também apresentou nesta terça-feira outro volante: Ítalo, de 21 anos, cedido pelo Bahia. Os dois foram registrados na sexta-feira, último dia para contratações para o torneio.