Atlético-MG empresta zagueiro Jesiel para o Bragantino Às vésperas da estreia na Libertadores, o Atlético-MG acertou o empréstimo do zagueiro Jesiel ao Bragantino, que disputa a Série A2 do Campeonato Paulista e que jogará, no segundo semestre, a Série B do Campeonato Brasileiro.