Atlético-MG encaminha renovação de Ronaldinho

SÃO PAULO - O Atlético-MG encaminha com tranquilidade a permanência de Ronaldinho Gaúcho no time. Um contrato de mais uma temporada está sendo costurado pelos representantes do jogador com os dirigentes do clube. O técnico Cuca não participa da negociação, mas torce que tudo dê certo e assim que ele possa contar com Ronaldinho na próxima temporada.

O presidente Alexandre Kalil abriu as negociações com o jogador afirmando que o Atlético não entraria em leilão para garantir a permanência dele em Belo Horizonte. E não pretende fazer loucuras para continuar com o craque. Com salário estimado em R$ 300 mil mensais, Ronaldinho deverá ter um reajuste e uma parte nas vendas de camisas do clube, as de sócios-torcedor. Dessa forma, especula-se que seu salário mensal chega em R$ 1 milhão.

Kalil tinha informações de que o Fluminense também estaria de olho no jogador. Quando soube disso, tratou de dizer em Minas que não pretende competir com rivais de parceiros fortes, como é o clube das Laranjeiras. Ronaldinho também leva em conta o fato de ter se reencontrado no Atlético, depois de uma saída traumática do Flamengo. Ele tem a confiança dos jogadores do elenco e o carinho da torcida. Pela primeira vez desde que voltou ao Brasil, o meia conseguiu fazer boas apresentações.