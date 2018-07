Atlético-MG encara a Ponte Preta para retomar confiança após semana de mudanças

Em campo, além da derrota para o Fluminense na última rodada, que manteve o Atlético-MG com apenas 26 pontos, mais próximo da zona de rebaixamento do que dos primeiros colocados, a equipe ainda perdeu o volante Rafael Carioca, negociado com o Tigres, do México.

Outra importante mudança veio no comando do clube: então diretor de comunicação, Domênico Bhering vai assumir interinamente a superintendência de futebol atleticana no lugar de André Figueiredo.

"Fui convocado depois da saída do André, por essa diretoria capitaneada pelo presidente Daniel Nepomuceno, para que pudesse ajudar com a minha experiência de 17 anos", explica Domênico. "Sou o homem de confiança da diretoria junto ao futebol do Atlético, e vou dar o meu melhor para que a gente possa terminar o Campeonato Brasileiro de forma digna."

Precisando vencer a Ponte Preta para se aproximar dos primeiros colocados, o Atlético-MG também deve ter mudanças no time titular. É provável, segundo os treinos da semana, que os volantes Roger Bernardo e Yago percam a posição para Adilson e Valdívia. Fred também deve iniciar o jogo deste domingo e contribuir para uma formação mais ofensiva.