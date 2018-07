Atlético-MG encara o Coritiba para garantir vaga direta à Copa Libertadores

O Atlético Mineiro visita o Coritiba neste domingo, às 19h30, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o objetivo de continuar na briga por uma vaga direta à Copa Libertadores. Para isso, precisa terminar entre os três primeiros colocados. Atualmente, o time de Belo Horizonte está em quarto lugar.

A equipe chega para a partida embalada após a classificação para a final da Copa do Brasil. A vaga veio em um duelo emocionante contra o Internacional, no estádio Independência, em Belo Horizonte, que terminou empatado em 2 a 2. Como havia vencido o jogo de ida por 2 a 1, avançou.

O técnico Marcelo Oliveira aproveitou o desgaste dos jogadores para fazer mistério na escalação do jogo deste domingo. O volante Leandro Donizete e o atacante Robinho podem começar na reserva. Com isso, entrariam Rafael Carioca e Cazares, respectivamente.

Outro que pode ficar de fora é o atacante Luan por conta do histórico de lesões. Clayton seria o substituto. No ataque, Fred e Lucas Pratto também disputam uma vaga. A tendência é que o primeiro comece entre os titulares.

A principal novidade, no entanto, estará no banco de reservas. O meia Maicosuel está recuperado de lesão na coxa esquerda que o afastou dos gramados desde o início de outubro. Ele voltou a ser relacionado, mas como ainda está sem ritmo de jogo, fica como opção para o decorrer da partida.