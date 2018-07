Atlético-MG encara o Goiás para garantir vice e R$ 2 milhões a mais na conta O Atlético Mineiro volta a campo neste domingo, às 17 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, para enfrentar o Goiás e lutar pelo que resta: assegurar o vice-campeonato e o prêmio de R$ 6,3 milhões, dois milhões a mais do que é oferecido ao terceiro colocado do Campeonato Brasileiro - o campeão receberá R$ 9,3 milhões.