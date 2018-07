Atlético-MG encara o Vitória no Independência para tentar se reaproximar do G6

O Atlético Mineiro encara o Vitória neste domingo, às 16 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, com o objetivo de interromper a sequência de dois empates consecutivos no Campeonato Brasileiro para não perder de vista o G6, a zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores.

"A gente espera embalar e nos aproximar definitivamente de onde nós queremos (que é estar entre os seis primeiros colocados). A expectativa é muito grande para que possa ser realizado e esse jogo contra o Vitória é fundamental", comentou o técnico Rogério Micale.

Ao deixar de vencer as partidas contra Avaí (1 a 1, fora) e Palmeiras (1 a 1, em casa), o time mineiro viu a distância aumentar para seis pontos em relação ao grupo que garante vaga na Libertadores. E para reencontrar o caminho da vitória, Micale está preocupado em melhorar o desempenho do setor ofensivo.

Apesar de fazer uma campanha regular na competição, o rendimento do ataque do time mineiro é muito ruim. O Atlético marcou apenas 26 gols em 24 jogos, média de quase um por partida. E o que é pior, foi vazado por 28 vezes e por isso tem um saldo negativo na tabela.

Para a partida, o treinador deverá compor um quarteto ofensivo com Valdívia, Luan, Cazares e Fred. O atacante Robinho, apesar de ter sido elogiado por Micale durante a semana e testado no lugar do equatoriano, mais uma vez começará entre os reservas.