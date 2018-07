Atlético-MG encara o Vitória para não perder a liderança do Brasileirão de vista

Para não perder o líder Palmeiras de vista, o Atlético Mineiro precisa derrotar o Vitória nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time mineiro é o atual terceiro colocado na tabela de classificação com 39 pontos e tem quatro a menos do que a equipe alviverde. Por isso, bater o Vitória em casa é fundamental para manter as pretensões de título na competição.

O problema é que o técnico Marcelo Oliveira tem praticamente um time inteiro de desfalques. Carlos, Erazo, Patric, Marcos Rocha, Júnior Urso, Leandro Donizete, Luan e Cazares estão no departamento médico. Ainda: Lucas Pratto e Romulo Otero estão com as seleções argentina e venezuelana, respectivamente, e não voltam a tempo para a partida.

O único reforço esperado é o do volante Rafael Carioca, que está na seleção brasileira e se reapresenta na manhã desta quarta-feira.

Quem pode voltar, mas ainda é dúvida é Victor. O goleiro desfalcou o time nos empates diante do Grêmio e da Ponte Preta, graças a uma lesão muscular na região lombar. Recuperado, vinha treinando desde o fim da semana passada normalmente, mas nesta terça-feira um novo problema físico o acometeu, desta vez na coxa direita.

Durante o treinamento desta terça-feira na Cidade do Galo, Victor sentiu um incômodo na região. Ele imediatamente deixou a atividade e será reavaliado novamente nesta quarta para saber se tem condições de atuar. Por via das dúvidas, foi relacionado.