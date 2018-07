Atlético-MG encara Sport na Ilha do Retiro O Atlético-MG enfrenta o Sport nesta quarta-feira, às 21h50, no Recife, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E, como venceu o primeiro jogo por 1 a 0, no Mineirão, o time mineiro precisa de um empate na Ilha do Retiro para se classificar.