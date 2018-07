Atlético-MG encara xará de Goiás pensando em ser vice

BELO HORIZONTE - Mesmo sem chance de conseguir o título do Campeonato Brasileiro, conquistado antecipadamente pelo Fluminense, o Atlético Mineiro entra em campo neste domingo, 18, prometendo garra para retomar a segunda posição da tabela de classificação, assumida pelo Grêmio na última rodada. Os mineiros enfrentam o Atlético Goianiense a partir das 17 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, e no grupo alvinegro a convicção é de reencontrar o caminho das vitórias para terminar o Brasileirão como vice-campeão.

E, para isso, o técnico Cuca terá à disposição a força total da equipe, que está com todos os titulares em condição de jogo. Leandro Donizete desfalcou o grupo no empate em 1 a 1 contra o Vasco, no último domingo, para cumprir suspensão automática e o zagueiro Réver estava a serviço da seleção brasileira, mas ambos estão de volta ao time.

O meia Bernard, que chegou a ser dúvida após sentir dores na coxa durante um treino, se recuperou e também teve a presença confirmada na partida deste domingo. Além dele, Cuca confirmou também que Guilherme retornará ao meio de campo, apesar de o atacante reclamar de atuar fora de sua posição original. "Ele vai começar jogando. Conversei sobre alguns sentimentos meus em relação a ele e ele entendeu muito bem", disse o técnico.