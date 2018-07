Atlético-MG enfrenta o Joinville para seguir no topo da tabela do Brasileirão

O técnico Levir Culpi vai contar com o meia argentino Dátolo, que chegou a ser dúvida após ficar de fora do treinamento de sexta-feira. Já Guilherme, que foi o principal assunto da semana, foi relacionado e ficará no banco de reservas. O jogador tem proposta do Cruz Azul, do México, e negocia a sua saída. Ele não falou sobre a negociação, mas revelou estar chateado com a reserva.

Para o duelo deste domingo, o Atlético também não contará com o lateral-direito Patric, suspenso. Como Marcos Rocha continua no departamento médico, Carlos César será o titular. Leonardo Silva, que teve uma indisposição na última sexta-feira, também está confirmado e formará a dupla de zaga com Jemerson.

O jogo no Mineirão terá casa cheia. Por meio do site oficial, a diretoria do clube informou na sexta-feira que todos os ingressos para partida haviam sido vendidos. "Vai ser um jogo que a torcida vai comparecer em grande número, então, temos que dar o máximo. O jogo vai ser importante, pode nos deixar no G4 e vai ser muito difícil. Se o Joinville está jogando a Série A é porque tem potencial, então, cabe a nós não menosprezar nenhum adversário para não sermos surpreendidos", comentou o meio-campista Giovanni Augusto.

O Joinville é o penúltimo colocado na competição, com apenas quatro ganhos. Em oito jogos, conseguiu somar a primeira vitória somente na última rodada, quando venceu o Goiás por 2 a 1.