Atlético-MG enfrenta o Vasco ainda pensando no título

BELO HORIZONTE - Mais distante do título do Campeonato Brasileiro após duas partidas sem vitória, o Atlético Mineiro vai a campo neste domingo, 11, contra o Vasco, a partir das 17 horas, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, ainda com esperança de conseguir destronar o Fluminense. Para isso, porém, precisa vencer todas as partidas que tem pela frente e ainda torcer por deslizes do time carioca, que abriu nove pontos de vantagem.

Vencer o Vasco na casa do adversário já não é uma missão fácil e a situação do Atlético pode ficar ainda mais complicada. Gripado, Ronaldinho Gaúcho foi poupado dos treinos - realizados sob chuva - pelo técnico Cuca e o principal ator do elenco alvinegro virou dúvida para a partida da 35ª rodada. Desde que chegou ao clube, em junho, o meia desfalcou o time apenas em duas partidas.

Para seu lugar, Cuca optou por Guilherme, que perdeu a vaga entre os titulares para Escudero. Além da dúvida sobre Ronaldinho Gaúcho, a outra única mudança no time é a ausência de Leandro Donizete, que está suspenso e será substituído por Serginho. E, segundo o meia Bernard, com qualquer escalação que tiver o time jogará "acreditando" na possibilidade de superar o Fluminense. "Matematicamente é possível sonhar com o título", observou.