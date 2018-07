Atlético-MG enfrenta xará paranaense para confirmar boa fase e conquistar ponta

A boa fase da equipe traduz a motivação dos jogadores e abre espaço para uma boa vitória em Curitiba. O time parece ter superado de vez a eliminação na Copa Libertadores, demonstrando a cada partida um futebol convincente. O treinador Levir Culpi, que comandou um trabalho tático em campo reduzido na última sexta-feira, no último treino antes da viagem, salientou a importância de somar pontos no início da competição para permanecer sempre nos primeiros lugares da tabela de classificação.

"O campeonato está apenas começando, mas é muito importante pontuar. Oportunidade de darmos continuidade no momento que estamos vivendo. Temos condições de chegar na ponta", declarou o técnico mineiro.

Para o zagueiro Leonardo Silva, o objetivo da partida deste domingo é sair para o jogo e buscar a vitória desde o início para conquistar a liderança. "Este é o nosso objetivo. É difícil jogar lá, tentam fazer uma pressão grande. Mas podemos trazer os três pontos de lá para continuar entre os primeiros", afirmou o zagueiro.

A equipe mineira finalizou o período de treinamentos na Cidade do Galo, em Belo Horizonte, com um susto. Ao final da atividade, o meia Dátolo deixou o treino logo após o bate-bola com dores no tornozelo esquerdo, após uma entrada forte de Danilo Pires. Apesar do problema, ele foi relacionado para a viagem com o restante do elenco.