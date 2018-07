Atlético-MG escala equipe mista contra o Palmeiras

A equipe que entra em campo não terá o atacante Obina, principal destaque da vitória por 4 a 3 sobre o rival Cruzeiro, no último domingo, que tirou o time alvinegro da zona de rebaixamento do Brasileirão após 21 rodadas. Diego Tardelli também será poupado e a dupla de ataque será formada por Ricardo Bueno e Neto Berola. No trabalho tático realizado nesta terça, o treinador indicou que deverá optar por um esquema com três zagueiros: Jairo Campos, Cáceres e Werley.

Para Dorival, "seria muito complicado" escalar a força máxima na Sul-Americana diante do pouco tempo de recuperação para o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro - no sábado contra o Botafogo, novamente em Sete Lagoas. "O desgaste é muito grande. Isso ficou evidenciado na última partida (na derrota por 1 a 0 para o Independiente Santa Fé, na Colômbia, que mesmo assim valeu a classificação para as quartas) onde os atletas que viajaram chegaram na sexta-feira de madrugada. Com certeza, se tivéssemos optado pela equipe titular, teríamos tido muito problema no clássico".