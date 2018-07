Atlético-MG escala reservas e perde em Juiz de Fora

JUIZ DE FORA - Como inicia a defesa do título da Libertadores na terça-feira, diante do Zamora, na Venezuela, o Atlético-MG preservou seus titulares no jogo deste sábado, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. Assim, foi com um time reserva para Juiz de Fora e acabou perdendo para o Tupi por 2 a 0.

Foi a segunda derrota seguida do Atlético-MG, que, mesmo com os titulares, tinha perdido para o Tombense na última quarta-feira. Assim, está com quatro pontos em quatro rodadas do campeonato. Já o Tupi chegou aos sete pontos, mesma pontuação do líder Cruzeiro, que jogar neste domingo.

Nem o técnico Paulo Autuori foi para Juiz de Fora. Assim, o auxiliar Renê Weber comandou o time. Ele escalou o Atlético-MG com Lee; Michel, Gabriel, Donato e Alex; Claudinei, Lucas Cândido, Renan Oliveira e Marion; André e Leonardo. E não conseguiu fazer frente ao Tupi no Estádio Mário Helênio.

O Tupi abriu o placar com Da Silva, aos 26 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Atlético-MG tentou pressionar em busca do empate, mas foi o time da casa quem marcou novamente. Já aos 46, Alex fez pênalti e foi expulso. Aí, Núbio Flávio fez a cobrança e garantiu a vitória por 2 a 0.