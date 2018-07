Atlético-MG espera embalar no Brasileirão após voltar a vencer Apontado antes do início do Campeonato Brasileiro como um dos candidatos ao título, o Atlético Mineiro até estreou com vitória na competição, mas depois só decepcionou, acumulando sete tropeços consecutivos. A série negativa foi encerrada no último domingo, quando o time derrotou a Ponte Preta por 3 a 0, no Independência. Assim, o técnico Marcelo Oliveira espera que esse resultado tenha sido o passo inicial para uma nova fase do time.