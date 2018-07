Atlético-MG espera emendar boa sequência no Brasileirão para se dedicar às Copas

O Atlético Mineiro desafia o lanterna Atlético Goianiense neste domingo, às 16 horas, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro, buscando iniciar uma boa sequência para ganhar posições e conseguir se dedicar posteriormente à Copa do Brasil e à Copa Libertadores.

Após o empate com o Botafogo e a derrota para o Santos em suas últimas partidas, o Atlético Mineiro caiu para a 12.ª colocação. Assim, antes de começar a pensar nos jogos da volta contra o próprio Botafogo, pelas quartas de final da Copa do Brasil, e contra o Jorge Wilstermann, da Bolívia, pelas oitavas da Libertadores, o técnico Roger Machado avisou que o time precisa se reerguer no Brasileirão.

"É encaixar uma sequência positiva que você se coloca (na briga pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro). Aí sim, dentro disso, podemos nos dedicar à Copa do Brasil e à Libertadores, que são competições que têm um número menor de jogos até o final", avaliou o treinador.

Para enfrentar o Atlético Goianiense e dissipar o momento ruim, o time mineiro deve ter duas mudanças: Leonan ganha o posto do suspenso Fábio Santos na lateral esquerda e Adílson deve voltar ao time titular no lugar de Yago no meio de campo.

A principal dúvida fica na ponta esquerda: em mau momento técnico, Robinho pode continuar na reserva de Marlone. "No último jogo, o Marlone foi titular em função de dar a ele uma oportunidade, à medida que ele vinha entrando bem", detalhou Roger Machado. "Vou definir quem eu uso pelos lados porque, no centro, eu uso o articulador. E quem tem feito bem esse papel é o Cazares".