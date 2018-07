Atlético-MG espera jogo 'complicado' no Olímpico

O defensor, contudo, mostra confiança nas chances do Atlético. "Vejo o grupo do Atlético muito qualificado, experiente e, mais do que nunca, sabendo o que quer dessa competição. Quando a gente tem um objetivo, tem que passar por esses obstáculos e o próximo é o Grêmio no Olímpico".

O volante Serginho, por sua vez, está preocupado com a estreia de Zé Roberto, grande reforço gremista para o Brasileirão. "A gente sabe do potencial não só do Zé Roberto, mas de toda a equipe do Grêmio. Jogar no Olímpico é uma partida que exige muito dos jogadores, principalmente na parte física, mas o nosso time, pelo trabalho que vem fazendo no Campeonato Brasileiro, está preparado para este jogo, para conseguir o nosso objetivo que é voltar com os três pontos", afirma o atleticano.

Comandado por Vanderlei Luxemburgo, o Grêmio poderá ter duas estreias importantes no domingo. Além de Zé Roberto, o volante Fábio Aurélio tem boas chances de vestir a camisa gremista pela primeira vez. Ele só aguarda a regulamentação na CBF para se garantir entre os titulares.