Atlético-MG esquece Brasileirão e começa a decidir Estadual diante do Tombense

O Atlético-MG esquece as duas derrotas seguidas que sofreu no Campeonato Brasileiro e se concentra nas finais do Campeonato Mineiro diante do Tombense. O primeiro jogo da decisão é nesta quarta-feira, às 21h30, no Mineirão. O duelo que definirá o campeão está marcado para o próximo domingo, às 16h.

O Tombense entra em campo nesta quarta com a vantagem de jogar por dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols para levar o título inédito. O Atlético não menospreza o Estadual e quer usar a competição para se reabilitar na temporada, já que vem de reveses para Botafogo e Internacional.

"É um jogo importantíssimo, é uma final de campeonato e vamos buscar esse título aí, vamos fazer o nosso trabalho no dia a dia antes desse jogo e vamos nos preparar para essa final e espero que tudo ocorra bem até esse dia, esse momento especial", disse o lateral Mariano.

Mariano fez sua primeira partida como titular no último sábado, na derrota para o Internacional, em Porto Alegre. A tendência é de que permaneça no time e Guga fique no banco. Há uma série de dúvidas nos outros setores também, como é de costume, já que o técnico Jorge Sampaoli raramente repete escalações e sempre muda jogadores e esquemas táticos.

No ataque, Keno, em baixa, pode aparecer entres os reservas, e o jovem Marquinhos deve ganhar uma chance. Também existe a possibilidade de Eduardo Sasha, recém-chegado do Santos, fazer seu primeiro jogo como titular. O atacante entrou no segundo tempo do duelo diante do Inter.

Os desfalques são os mesmos dos últimos jogos: Diego Tardelli e Nathan, que tratam suas respectivas lesões no departamento médico. O atacante só volta aos gramados no ano que vem, enquanto que o meia pode retornar em outubro. Recuperado de lesão, o volante Gustavo Blanco pode ser um reforço para o banco de reservas.

O Tombense tem como principal arma para surpreender o Atlético o atacante Rubens, artilheiro do Estadual com seis gols, e maior goleador da equipe na temporada, com nove tentos anotados.