Atlético-MG está perto do acerto com Dudu Cearense

Dudu Cearense despontou no Vitória, onde jogou até 2003. Desde então, atua fora do País: passou pelo Kashiwa Reysol (Japão), Rennes (França) e CSKA Moscou (Rússia) até chegar ao Olympiacos em 2008. Ele, inclusive, já defendeu a seleção brasileira.

A direção do Atlético-MG ainda não confirmou a contratação, mas Dudu Cearense é esperado nesta sexta-feira em Belo Horizonte para fazer os exames médicos e assinar contrato. Assim, ele se tornaria o 14º reforço do clube mineiro na atual temporada.

A chegada de Dudu Cearense também pode amenizar um pouco o clima ruim no Atlético-MG após a eliminação na segunda fase da Copa do Brasil, na última quarta-feira, quando caiu diante do Prudente, equipe que ocupa a lanterna do Campeonato Paulista.

Mas, caso a contratação seja mesmo concretizada, Dudu Cearense só poderia estrear no dia 21 de maio, na rodada de abertura do Brasileirão. Afinal, o time já foi eliminado da Copa do Brasil e as inscrições do Campeonato Mineiro estão encerradas.