Atlético-MG está próximo de acerto com Daniel Carvalho

Aos 27 anos, Daniel Carvalho vinha atuando pelo Al-Arabi, do Catar. Assim como já era no clube árabe, o Atlético também tenta a contratação do meia por empréstimo. Em 2008, ele retornou desta forma para o Internacional de Porto Alegre, clube que o revelou e pelo qual obteve mais destaque.

Bicampeão gaúcho pelo Inter, Daniel Carvalho brilhou no início da carreira pela seleção brasileira sub-20, conquistando o Mundial da categoria em 2003. Apesar de ter um ótimo início no CSKA, o meia acabou perdendo espaço no clube russo nos últimos anos. Em 2006, ainda apareceu na primeira convocação de Dunga.