Atlético-MG estende contrato de Hulk até dezembro de 2024 perto do aniversário do clube

Perto de completar 114 anos de fundação, o Atlético-MG antecipou o presente para a torcida nesta quarta-feira. O clube anunciou a renovação do contrato do atacante Hulk até dezembro de 2024. Um dos melhores jogadores do futebol brasileiro na atualidade, ele tinha vínculo até dezembro deste ano. Ou seja, já poderia assinar pré-contrato com outro time no meio do ano.

Mas o fim desta parceria não chegou a ser cogitado por nenhum dos dois lados. Tanto que o novo contrato tem cláusula de renovação automática por mais um ano, até o fim de 2025, caso Hulk alcance um número mínimo de jogos em 2024.

"Fala, massa atleticana, passando aqui para agradecer todas as mensagens de carinho, incentivo e de apoio que vocês vêm me dando através das redes sociais. Estou muito grato e feliz por fazer parte desta família tão bonita. Espero levar muitas alegrias para todos vocês. Beijos no coração de toda a massa atleticana! E pode contar que vai ter muitos gols do homem. Tamo junto!", disse o jogador.

Aos 35 anos, Hulk faz o melhor retorno de um jogador brasileiro ao futebol nacional, algo recorrente no esporte do país nos últimos dois anos. Contratado em janeiro do ano passado, o atacante colecionou títulos desde sua chegada, como os troféus da Supercopa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e do Campeonato Mineiro.

No ano passado, foi o artilheiro tanto do Brasileirão (com 19 gols) quanto da Copa do Brasil (com 8). Em 74 jogos, soma 53 participações em gols: 42 gols e 11 assistências. Neste ano, a média já está em um gol por partida.

O anúncio da renovação aconteceu no dia em que o atacante voltou aos treinos no Atlético, que faz aniversário no dia 25 deste mês. Ele estava afastado dos gramados por ter testado positivo para a covid-19.