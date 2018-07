Atlético-MG exalta luta e palestra após vitória

Os jogadores do Atlético Mineiro apontaram a luta como fator decisivo para que a equipe derrotasse o Cruzeiro por 4 a 3, no domingo, em clássico disputado no Parque do Sabiá, em Uberlândia. De volta ao time após três semanas afastados por contusão, o atacante Diego Tardelli exaltou a garra da equipe, que conseguiu deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro com o triunfo.

Veja também:

Dorival Júnior diz que Atlético-MG ainda corre perigo

"Hoje, a equipe mostrou que tem muita vontade. Fico muito feliz de, depois de três semanas parado, voltar no clássico e poder vencer. Isso me deixa bastante orgulhoso e motivado, com esperança de que a equipe continue crescendo até o final da temporada. Temos nossos guerreiros aqui e, hoje, a gente demonstrou um pouco da vontade de cada um", afirmou.

Tardelli revelou que uma palestra de um ex-policial do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi fundamental para deixar o Atlético ainda mais concentrado no clássico de domingo. "A gente teve uma palestra com um ex-policial do Bope e acho que foi uma das melhores palestras que nós, jogadores, e eu, particularmente, já assisti. A palestra de ontem foi fundamental nessa vitória. A gente se uniu e soube que podia vencer aqui", disse.