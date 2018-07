Atlético-MG exalta trabalho de Dorival para evitar queda

Os jogadores do Atlético Mineiro apontaram o trabalho do técnico Dorival Júnior como fator fundamental para que a equipe evitasse o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador assumiu o comando da equipe na 25ª rodada e conseguiu evitar o rebaixamento da equipe ao conquistar sete vitórias, três empates e três derrotas no torneio. Agora, está na 13ª posição, com 45 pontos.

"O Dorival pegou a equipe em um momento difícil, assumiu a responsabilidade e o grupo correspondeu à expectativa dele. Acho que todos os jogadores estão de parabéns pelo resultado, mas ele foi fundamental nessa nossa caminhada", disse o lateral-esquerdo Leandro.

O atacante Diego Tardelli, autor do terceiro gol na vitória por 3 a 1 sobre o Goiás, exaltou a luta do grupo e o trabalho de Dorival. "Temos que agradecer muito a esse grupo, que teve força, lutou. A chegada do Dorival foi importantíssima, um treinador que nos motivou a cada dia, cada semana de treino", afirmou.

Já o meia Renan Oliveira, que fez um gol e foi o destaque da vitória de domingo, agradeceu o apoio dado pelo técnico atleticano. "Foi o treinador que me deu confiança, que me olhou nos olhos, confiou em mim e eu só podia dar esse respaldo para ele dentro de campo porque ele merece muito", comentou.