Atlético-MG fala em 'confirmar a reação' neste sábado

"O campeonato está acabando e a responsabilidade vai aumentando. Eles (do Figueirense) vão tentar vaga na Libertadores e a gente quer confirmar a reação. Então, tem tudo para ser um grande jogo. Tomara que a gente consiga fazer uma boa partida e somar pontos", afirmou o meia Daniel Carvalho, um dos titulares do Atlético-MG, time que ocupa agora a 14ª colocação, com 39 pontos.

Apesar de reconhecer a força do adversário - o Figueirense está em sexto lugar no Brasileirão -, o técnico Cuca aposta na boa fase do Atlético-MG para somar outra vitória. "Eles estão em uma condição muito boa, lutando pelo título e por Libertadores. E nós, no segundo turno, temos a quarta melhor campanha. Vamos, dentro da nossa modéstia, tentar vencer mais uma vez", afirmou.