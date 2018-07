Atlético-MG fará jogo do ano contra Palmeiras, diz Lima

"A gente sabe da importância desse jogo. Temos conversado durante a semana que esse é o jogo do nosso ano. É importantíssimo a gente jogar essa partida como a da nossa vida mesmo, do nosso ano, do nosso trabalho. O foco é esse, entrar a mil nesse jogo", pregou Lima.

Apesar de enfrentar os reservas do Palmeiras, o zagueiro pediu cuidado com o adversário. "Independentemente se vai ser o time reserva ou titular, é o Palmeiras que está do outro lado. Se a gente entrar do jeito que estamos jogando os últimos jogos, com certeza vai ser difícil pra eles".

Feliz pela oportunidade de começar como titular no Atlético, Lima disse que não sente a pressão diante da situação perigosa da equipe na tabela. "Estou muito tranquilo, quero muito fazer uma grande partida com meus companheiros e, acima de tudo, conseguir a vitória, que é o mais importante. Venho treinando forte durante a semana e me dedicando por essas oportunidades, que sempre vem acontecendo", declarou.