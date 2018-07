Atlético-MG fará jogo-treino contra o Democrata no domingo

BELO HORIZONTE - O Atlético-MG confirmou nesta quarta-feira qual será o seu rival em jogo-treino que já estava previsto para acontecer neste domingo, às 9h30, na Cidade do Galo. Trata-se do Democrata de Sete Lagoas, que disputará o Módulo II do Campeonato Mineiro neste ano.

O duelo será o primeiro teste da equipe nesta temporada visando a sua estreia na elite do torneio estadual, no próximo dia 29, contra o Minas Futebol, na Arena Jacaré, em Sete Lagoas. Já o primeiro grande jogo do time em 2014 será em 11 de fevereiro, quando irá estrear nesta Copa Libertadores diante do Zamora, na Venezuela.

Este também será o primeiro teste da equipe sob o comando de Paulo Autuori, que assumiu o comando atleticano no início deste ano, após a saída do técnico Cuca. Ao confirmar o jogo-treino, o Atlético também informou que o duelo será realizado com portões fechados na Cidade do Galo, sem a presença de torcedores.