Atlético-MG faz 4 a 0 na URT e se aproxima da liderança do Mineiro

O Atlético Mineiro não teve qualquer dificuldade para conquistar a sua segunda vitória no Campeonato Mineiro, nesta quarta-feira. Jogando no Independência, em Belo Horizonte, o time mandante aplicou uma goleada de 4 a 0 na URT, mesmo terminando com apenas dez jogadores em campo, em duelo válido pela quarta rodada.

O resultado deixou o time comandado pelo técnico Levir Culpi mais perto da liderança. O Atlético soma agora sete pontos e ocupa o segundo posto, atrás apenas do América, que soma dez. O time, porém, pode perder uma posição na quinta, caso o rival Cruzeiro vença ou empate com o Boa.

Conquistando confiança no campeonato, o Atlético não deu sossego à URT nos primeiros minutos de jogo. A primeira boa chance no ataque surgiu logo aos quatro minutos, com Fábio santos em bela tabela pela esquerda. O goleiro Marcão fez boa defesa. A pressão aumentou com oportunidades de Luan e Ricardo Oliveira, sem sucesso.

Até que a bola balançou as redes aos 24. O mesmo Ricardo Oliveira acertou linda cobrança de falta. Ele cobrou por cima da barreira e mandou no canto, dando poucas chances a Marcão. Em seguida, o atacante voltou à carga ao receber pela direita e bater colocado, no cantinho direito do gol defendido por Marcão, aos 31. Foi o seu quinto gol no Mineiro, artilheiro da competição até agora.

A boa vantagem tornou o fim do primeiro tempo bem mais lento do que o início. E o terceiro gol acabou vindo somente após o intervalo. Mas valeu a espera. Aos 10 minutos, Jair deu uma meia lua no marcador e acertou linda finalização por cobertura: 3 a 0.

O jogo, então, caiu de ritmo. E o Atlético perdeu o ímpeto do primeiro tempo. Para reforçar a partida mais cadenciada, Iago Maidana levou o segundo cartão amarelo, em falta boba, e foi expulso de campo, aos 35 minutos.

Mas, mesmo com desvantagem numérica, o Atlético chegou ao quarto gol. Chará, em posição de impedimento, recebeu lançamento pela direita e disparou. Entrou na área e bateu na saída do goleiro, aos 39.

Pouco antes, a URT teve sua melhor oportunidade no jogo. Foi em cobrança de falta de Djalma, que encheu o pé e mandou rente ao travessão.

O Atlético volta a campo no fim de semana, para mais uma rodada do Mineiro. Contra o Guarani, no sábado, novamente no Independência, Levir Culpi deve poupar alguns titulares, de olho na estreia da equipe na Copa Libertadores. Pela fase preliminar, o Atlético vai encarar o Danubio, no Uruguai, no dia 5, terça-feira da próxima semana.