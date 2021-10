Atlético-MG faz alusão a Round 6 para convocar torcida no jogo com o Fortaleza pela Copa do Brasil

O Atlético-MG fez referência à série Round 6 para convocar seus torcedores a acompanhar a partida com o Fortaleza, válida pelas semifinais da Copa do Brasil, que acontece nesta quarta-feira no Mineirão. A produção sul-coreana, disponível na Netflix, está fazendo enorme sucesso e registrado números gigantescos de espectadores.

Em suas redes sociais, o clube mineiro compartilhou uma imagem de alguém segurando um cartão, semelhante ao que os personagens da série recebem como convite para participar do jogo. A diferença está em seus símbolos. Enquanto em Round 6 o cartão contém uma circunferência, um triângulo e um quadrado, no convite do clube mineiro aparecem os contornos dos escudos de Atlético-MG e Fortaleza opostos por um X.

Na série sul-coreana Round 6, alguns personagens extremamente endividados são convidados a participar de uma competição violenta que simula brincadeiras infantis para determinar seus vencedores. Para ingressar na competição, eles devem telefonar para um número que está no verso do convite. A disputa só permite um vencedor, que leva a bolada de mais de R$ 200 milhões para saldar suas dívidas.

Apesar do imenso sucesso alcançado mundo afora, Round 6 é alvo de críticas por seu nível alto de violência e cenas chocantes. De acordo com a Bloomberg, a série tem valor estimado em R$ 5 bilhões. Logo após sua estreia, ficou na lista de produção mais vista da Netflix em mais de 90 países, chegando a cerca de 170 milhões de pessoas.

E a repercussão não parou por aí. Quando se navega pelas redes sociais, é difícil não se deparar com alguma menção a Round 6. No TikTok e no Instagram, por exemplo, diversas peças são elaboradas com referência ao sucesso sul-coreano, variando de críticas sociais a comédia.

O Atlético-MG espera receber bom público a fim de superar a derrota para o Atlético Goianiense, no último fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro. Pela Copa do Brasil, o desafiante é o Fortaleza, que está empolgado com a campanha e vem de duas vitórias consecutivas na temporada. A partida de ida das semifinais acontece nesta quarta-feira, às 21h30, no Mineirão.