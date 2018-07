Atlético-MG faz mistério sobre presença de Erazo e Cazares contra a Ponte Preta

Os dois estavam com a seleção do Equador, que foi eliminada da Copa América Centenário pelos Estados Unidos na última quinta-feira, em Seattle. No dia seguinte da derrota, a dupla percorreu quase 11 mil quilômetros e se concentrou com o restante do elenco para a partida.

O mais provável é que Erazo comece no banco de reservas, pois atuou os 90 minutos no duelo nos Estados Unidos. Cazares ficou na reserva e pode ser uma boa solução para o pouco criativo meio de campo atleticano. Certeza apenas é a volta do lateral-direito Marcos Rocha, que cumpriu suspensão.

O Atlético busca a primeira vitória sob o comando de Marcelo Oliveira. O treinador chegou há sete partidas e conquistou três derrotas e quatro empates. O fraco desempenho deixou o time entre os últimos colocados no Brasileirão.