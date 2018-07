Atlético-MG faz parceria com Náutico e cede 2 jogadores O Atlético-MG iniciou na prática, nesta segunda-feira, a parceria que já vinha sendo especulada com o Náutico. O acordo prevê um intercâmbio de jogadores, e os primeiros já foram anunciados. O clube pernambucano confirmou as chegadas do goleiro Bruno e do atacante Cristiano da equipe mineira.