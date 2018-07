Atlético-MG faz semifinal contra Democrata em Ipatinga

O Democrata, que terminou a fase de classificação na vice-liderança, na frente do próprio Atlético, tem a vantagem de dois resultados iguais. O time de Governador Valadares, contudo, decidirá a vaga na casa do adversário. O estádio da cidade não possui capacidade para mais de 10 mil torcedores, como exige o regulamento do campeonato, e a diretoria do clube optou por mandar a segunda partida do confronto no Mineirão.

Para o jogo deste sábado, o técnico Vanderlei Luxemburgo tem duas importantes baixas no Atlético: o zagueiro Cáceres e o lateral-direito Coelho se lesionaram no clássico contra o América, na última quarta-feira, e não jogam.