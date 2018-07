Atlético-MG faz treino cheio de desfalques para encarar o São Paulo Com chances apenas matemáticas de título no Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG já pensa em 2016. E é justamente por planejar a próxima temporada que precisou realizar um treinamento repleto de desfalques nesta quinta-feira, visando o duelo da próxima quinta-feira diante do São Paulo, no Morumbi.