Atlético-MG faz treino com os juniores e Giovanni Augusto dá susto Às vésperas do jogo mais importante deste Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG realizou um treino coletivo diante dos time de juniores nesta quinta-feira e venceu por 2 a 0, com gols de Dátolo e Luan. O técnico Levir Culpi comandou a atividade marcada pela ofensividade de seus jogadores e por um susto do meia Giovanni Augusto.