Atlético-MG faz treino fechado no Paraná antes de encarar Coritiba

O Atlético-MG realizou neste sábado o último treino antes da partida diante do Coritiba pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo. A atividade comandada pelo técnico Marcelo de Oliveira, no CT do Atlético-PR, foi realizada com portões fechados para a imprensa.

Esta será a primeira partida do time alvinegro após a conquista da vaga na final da Copa do Brasil. Assim, o técnico Marcelo Oliveira pode optar por poupar alguns dos jogadores mais desgastados com a sequência de partidas, como o atacante Robinho e o volante Leandro Donizete.

Por outro lado, o elenco de 22 atletas que viajou à capital paranaense conta com o retorno do meia-atacante Maicosuel, que sofreu uma lesão muscular em meados de setembro e não atua desde então. Ele deve iniciar a partida no banco de reservas.

O Atlético-MG ainda mantém esperanças de brigar pelo título do Brasileirão, pois está a quarta posição com 60 pontos, sete a menos do que o líder Palmeiras, a cinco jogos do término da competição. Já o Coritiba briga contra a zona de rebaixamento, ocupando a 15.ª colocação com 39 pontos, três a mais do que o Vitória, primeiro time na degola.