Atlético-MG faz último treino antes de enfrentar Santos

A delegação atleticana viaja ainda nesta sexta para a cidade paulista e deve vir com apenas uma novidade na equipe titular em relação ao último confronto, contra o América-MG, no último domingo: o volante Toró, que treinou entre os titulares durante a semana e substituirá Richarlyson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Dorival Júnior divulgou nesta sexta a lista de relacionados para o confronto e ela não contou com a presença do volante Fillippe Soutto. O jogador se recuperou de uma lesão no menisco do joelho direito e treinou durante a semana, mas ainda não volta à equipe diante do Santos. A tendência é a de que o jogador esteja à disposição para enfrentar o Vasco, no próximo dia 24, em Ipatinga, pela 11.ª rodada do Brasileirão.

Confira a lista de 20 relacionados do Atlético-MG:

Goleiros: Giovanni e Renan Ribeiro.

Laterais: Guilherme Santos e Patric.

Zagueiros: Leonardo Silva, Rever e Werley.

Volantes: Dudu Cearense, Gilberto, Serginho e Toró.

Meias: Caio, Daniel Carvalho, Giovanni Augusto, Mancini e Renan Oliveira.

Atacantes: Jonatas Obina, Magno Alves, Neto Berola e Wesley.