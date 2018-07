Atlético-MG faz último treino com Dátolo entre titulares

O elenco atleticano realizou na tarde desta quarta-feira, na Cidade do Galo, o seu último treino de preparação para o jogo diante do Independiente Santa Fe, nesta quinta, às 21h45, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pelo Grupo 1 da Copa Libertadores.

Recuperado de lesão, o meia Dátolo treinou entre os titulares e confirmou presença na equipe que precisa vencer o time colombiano nesta quarta rodada da chave. Outra novidade entre os 18 jogadores relacionados pelo técnico Levir Culpi para o confronto é o atacante Guilherme, outro que se recuperou de lesão e ficará como opção no banco de reservas. Já os meias Dodô e Maicosuel acabaram sendo descartados pelo treinador para este duelo.

Com o argentino confirmado entre os titulares, o Atlético-MG deve ir a campo nesta quinta com a seguinte formação: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Jemerson e Douglas Santos; Leandro Donizete, Rafael Carioca, Dátolo e Luan; Carlos e Lucas Pratto.

Apresentado oficialmente nesta quarta-feira como novo reforço atleticano, Thiago Ribeiro foi a principal novidade do treinamento realizado à tarde. O jogador ainda não está à disposição de Levir para a Libertadores, mas tem chance de ser relacionado pelo comandante para o clássico de domingo, contra o Cruzeiro, também no Independência, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro.

Antes de tentar bater o arquirrival na competição estadual, o Atlético tentará superar o Santa Fe para deixar a lanterna do Grupo 1 da Libertadores. Com duas derrotas e uma vitória em três jogos disputados até aqui, a equipe alvinegra soma apenas três pontos no torneio continental.

RELACIONADOS

Goleiros: Victor e Giovanni.

Laterais: Marcos Rocha, Patric e Douglas Santos.

Zagueiros: Jemerson, Edcarlos e Leonardo Silva.

Volantes: Josué, Rafael Carioca e Leandro Donizete

Meias: Cárdenas e Dátolo.

Atacantes: Luan, Guilherme, Lucas Pratto, Carlos e Jô.