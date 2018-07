Atlético-MG fecha com atacante Araújo, mas ainda quer estrela

BELO HORIZONTE - O diretor de futebol do Atlético-MG, Eduardo Maluf, confirmou nesta segunda-feira que o clube está muito perto de contratar o atacante Araújo, do Náutico. Mas garantiu que o veterano de 35 anos não é o grande jogador que o clube pretende trazer para completar o elenco que inicia a temporada 2013.

"O Araújo está vindo para compor grupo. Conversei com o Araújo hoje (segunda) de manhã e ele vai vir amanhã ( terça-feira), vai fazer os exames para que a gente oficialize a contratação dele", disse Maluf, em entrevista coletiva.

O dirigente, porém, negou que o salário do jogador se aproxime dos R$ 200 mil citados pelo empresário do jogador em entrevista à imprensa mineira. De acordo com Maluf, Araújo tinha contrato com o Fluminense até o último domingo. O Náutico fez uma proposta para manter o jogador, mas o Atlético-MG a cobriu em 30%, o que representaria cerca de R$ 130 mil.

De acordo com Maluf, a diretoria segue atrás de um jogador, da mesma função, mas que chegue para ser uma das estrelas do elenco. "O Araújo está vindo para compor grupo. A gente percebe que o torcedor está achando que a grande contratação que o Atlético está esperando é o Araújo e não é. É um jogador que foi indicado pelo Cuca e que vem fazer parte do grupo de 30 jogadores", explicou o diretor de futebol.

Segundo ele, o presidente Alexandre Kalil tem se empenhado pessoalmente na negociação, mas não quis prometer nada. "Não vou falar que vamos contratar. É um nome que estamos atrás e o presidente está fazendo o possível e impossível para contratar esse jogador", disse Maluf, que também negou que o nome seja Riquelme. "Pelo grupo que o Atlético tem, nós não precisaríamos do Riquelme. Esse grande jogador que precisamos não é na função dele."

Por enquanto o Atlético já fechou com cinco reforços para 2013: os atacantes Luan e Alecsandro, o zagueiro Gilberto Silva e os meias Rosinei e Morais. Nesta segunda, o clube também informou que emprestou o lateral-direito Rafael Cruz para o Steua Bucareste, da Romênia, até maio.