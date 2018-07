Atlético-MG fecha treino antes da final da Copa do Brasil contra Grêmio

Às vésperas do jogo mais importante do ano para o clube, o Atlético-MG treinou neste domingo, na Cidade do Galo, com portões fechados para a imprensa, sob o comando do técnico Diogo Giacomini.

O clube alvinegro demitiu o técnico Marcelo Oliveira após a derrota no jogo de ida por 3 a 1 para o Grêmio, no estádio Mineirão. Agora o time precisa reverter a desvantagem e vencer por três gols de diferença para se sagrar campeão. Caso consiga fazer dois gols de saldo, o título sai na disputa de penalidades máximas.

Após o adiamento da decisão, por conta da tragédia com a Chapecoense na última terça-feira, o Atlético-MG pode contar com o retorno do atacante Luan para a partida da volta, em Porto Alegre.

O atacante sofreu um edema na panturrilha direita e tinha poucas chances de retornar aos gramados na última quarta-feira. Com o adiamento, o atleta entra como possível reforço para o time na grande decisão.