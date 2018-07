Atlético-MG fecha treino e Diego Tardelli quer 'noite iluminada'

O técnico Levir Culpi resolveu fazer mistério no último dia de preparação do Atlético-MG para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira, às 22 horas, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. O treinador fechou o maior parte do treino para a imprensa, que não pôde acompanhar o trabalho tático que visou o confronto.

Grande esperança de gol do time atleticano, o atacante Diego Tardelli concedeu entrevista coletiva após o treinamento e disse esperar ter "mais uma noite iluminada" diante dos cruzeirenses. Um dos dez maiores artilheiros da história da equipe em jogos contra o arquirrival, ele espera voltar a mostrar que tem estrela contra o adversário. "Tenho sempre essa sorte de fazer gol contra o Cruzeiro, o que é um ponto positivo. Ainda não fiz gols na Copa do Brasil, é final de campeonato e vou buscar o gol a todo momento. É final e quero ajudar o Atlético", completou.

Confiante de que a torcida atleticana também poderá fazer a diferença para transformar o Estádio Independência em um caldeirão nesta quarta, Tardelli também prometeu: "Podem preparar porque a gente vai pra cima. Ninguém mais que a gente quer esse título e vamos fazer de tudo para vencer".

"A torcida sempre acredita e a gente faz de tudo para ela acreditar. O torcedor gosta de ver a gente se entregando, dando a vida dentro do campo, como foi diante do Corinthians e do Flamengo. Então, a gente espera dar esse título para a torcida", ressaltou o goleador, que ainda enfatizou: "Fazer um bom primeiro jogo vai nos dar a tranquilidade que não tivemos nas fases anteriores. A gente quer que o Cruzeiro sofra como a gente sofreu contra o Corinthians e o Flamengo, que conquistaram vantagens que conseguimos reverter. Então, esperamos fazer um bom jogo. São as duas melhores equipes do Brasil, a gente tem que respeitar muito o time do Cruzeiro, mas todos sabem a nossa força no Horto. É concentração total e vamos para dentro deles".

No jogo desta quarta, o Atlético não poderá contar com o lateral Alex Silva, que cumprirá suspensão. Para completar, a equipe jogará com Luan, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Jemerson e Josué pendurados dois cartões amarelos. A equipe deve ir a campo neste primeiro duelo da final com Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Jemerson e Douglas Santos; Leandro Donizete, Dátolo, Maicosuel e Luan; Diego Tardelli e Carlos.

Confira os 23 jogadores relacionados para o jogo desta quarta:

Goleiros - Victor, Giovanni e Uilson.

Laterais - Marcos Rocha, Douglas Santos e Pedro Botelho.

Zagueiros - Leonardo Silva, Jemerson, Tiago e Edcarlos.

Volantes - Josué, Rafael Carioca, Pierre, Eduardo e Leandro Donizete.

Meias - Paulinho, Dátolo, Maicosuel e Dodô.

Atacantes - Luan, Carlos, Marion e Diego Tardelli.