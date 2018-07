Atlético-MG fecha treino, mas tem retorno do argentino Dátolo

O Atlético Mineiro vai ter um reforço importante no banco de reservas para enfrentar o Corinthians, quarta-feira, às 21h45, no Mineirão, pela 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino Dátolo foi relacionado após um mês e pode estrear sob o comando do técnico Marcelo Oliveira.

Dátolo passou as últimas semanas no departamento médico tratando uma lesão muscular. No Brasileirão, ele só atuou por meio jogo diante do Atlético-PR, há exatamente um mês. Desde abril o meio-campista não é escalado como titular.

Diante do Corinthians, ele deve começar no banco de reservas. Marcelo Oliveira fechou o último treino preparatório, nesta terça-feira, e fez mistério sobre a escalação. A principal dúvida é exatamente no meio-campo. Junior Urso, Rafael Carioca e Leandro Donizete têm se revezado em duas vagas no time.

Como só Lucas Pratto e Luan estão indisponíveis, o time deverá ser: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Erazo e Douglas Santos; Leandro Donizete (Junior Urso), Rafael Carioca (Junior Urso), Clayton, Cazares e Robinho; Fred. Apesar de estar inscrito, o lateral-esquerdo Fábio Santos não foi relacionado.