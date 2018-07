Atlético-MG festeja vitória segura e se vê na briga pelo título

A reabilitação do Atlético-MG no Campeonato Brasileiro com a vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, sábado, no Maracanã, mantém o time na briga pelo título nacional. Essa foi a avaliação dos jogadores, que prometem torcer para que o Palmeiras tire pontos do Corinthians neste domingo, em clássico marcado para o Allianz Parque e válido pela 23ª rodada.

"A importância dessa vitória é nos manter na briga pelo título. Amanhã, o Corinthians terá um clássico fora de casa, contra o Palmeiras, um jogo dificílimo em que é possível que eles percam pontos. Então, foi uma vitória para nos reaproximar e nos dar confiança depois de uma semana conturbada que tivemos", destacou o goleiro Victor.

Victor reconheceu que o Atlético-MG não teve uma atuação brilhante diante do Vasco, mas ressaltou que o time não correu grandes riscos. "Talvez, não tivemos uma atuação brilhante, mas jogamos de forma segura, principalmente depois dos dois gols. Mesmo quando sofreu o gol no segundo tempo, a equipe mostrou maturidade e manteve a cabeça no lugar para segurar a vitória", disse o goleiro.

Com 45 pontos, o Atlético está em segundo lugar no Brasileirão, a quatro do Corinthians. O time volta a jogar nesta quarta-feira, quando vai receber o Avaí, no Independência, pela 24ª rodada.