'Atlético-MG fez seu melhor jogo no campeonato', exalta Cuca

BELO HORIZONTE - Cuca não escondeu a empolgação após a vitória que manteve o Atlético Mineiro na briga pelo título do Brasileirão. Para o treinador, o triunfo por 3 a 2 sobre o líder Fluminense, no domingo, foi a melhor apresentação do seu time no campeonato. "Foi a melhor partida do Atlético no campeonato, contra um time poderoso", afirmou o treinador.

Na sua avaliação, o Atlético teve melhor desempenho do que o placar sugere, principalmente por causa das chances desperdiçadas no primeiro tempo. "No primeiro tempo, pecamos em não fazer o gol, o [Diego] Cavalieri pegou bolas incríveis, demos duas na trave, tivemos um gol mal anulado e o time um pouco tenso, até em função desse gol mal anulado", avaliou.

"No segundo tempo, continuou com o mesmo ímpeto e sofremos o gol no contra-ataque. Aí, tínhamos que fazer dois gols e tivemos a cabeça no lugar, tranquilidade para esperar passar aquele momento tenso logo depois que você toma o gol", exaltou. "Tivemos a grandeza de buscar o empate e a virada, que achamos que era suficiente", disse se referindo ao segundo gol atleticano.

A vitória, porém, só foi confirmada aos 47 minutos, quando Léo Silva marcou o terceiro dos anfitriões. "Caminhava tudo para o empate, mas fomos persistentes. Acreditamos, tivemos fé, acima de tudo, e, no último lance, vi o Léo Silva correndo para a área e torci para que o Ronaldo esperasse para dar tempo dele chegar. Foi um sincronismo perfeito, a corrida do Léo, o passe do Ronaldo, o zagueiro estava marcando o Jô, ele veio por trás e fez o gol, no apagar das luzes".

"Foi uma vitória maravilhosa, contra um grande adversário, em um jogo que teve todos os ingredientes de uma decisão, principalmente no aspecto emoção. A torcida saiu de campo muito feliz. Esse é o tipo de jogo que tem o peso de uma conquista. Vão passar muitos anos e vamos lembrar sempre dessa vitória", comemorou Cuca.

Um dos destaques do time, Ronaldinho também se empolgou com o resultado e já voltou a falar em título. "Voltamos a acreditar mais do que nunca. Encurta a diferença de pontos e, agora, temos um período bom para trabalhar e ir com tudo para cima do Flamengo. Se eles derem mais um tropeço e a gente continuar com essa pegada, temos tudo para realizar o nosso sonho", afirmou.

Com o triunfo, o Atlético reduziu de nove para seis pontos a diferença para o líder Fluminense (69 a 63), faltando ainda seis rodadas para o fim do Brasileirão.