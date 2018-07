Atlético-MG fica confiante após vitória sem tomar gols

A vitória da última quarta-feira diante do Sport, por 1 a 0, no Mineirão, pela Copa do Brasil, animou o Atlético-MG. A equipe mineira acredita que o fato de não ter tomado gols em casa pode ajudá-la a conseguir a classificação para as quartas de final da competição.

"Quando você faz o primeiro jogo em casa na Copa do Brasil, o importante é fazer gol e não tomar. Um resultado de 2 a 1 já fica complicado, mas com 1 a 0 eles têm que fazer dois gols lá, muda um pouco a história", disse o técnico Vanderlei Luxemburgo.

Antes da partida diante do Sport, semana que vem, na Ilha do Retiro, o Atlético tem outra decisão pelo Campeonato Mineiro. Neste sábado, a equipe enfrenta o Democrata, no Mineirão, pela segunda partida das semifinais da competição - na primeira, venceu por 2 a 1.

"Na Copa do Brasil, você tem que vencer em casa e não tomar gol. Conseguimos fazer isso e, agora, é pensar no Campeonato Mineiro e, depois, na outra quarta-feira, decidir a classificação lá em Recife", declarou o zagueiro Werley.