Atlético-MG e Flamengo se reencontram no Mineirão em duelo pela Copa do Brasil

Três dias depois de se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro, Atlético-MG e Flamengo, dois dos melhores times neste momento do País, voltam a se encontrar nesta quarta-feira, também no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Mas, dessa vez, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, com início previsto para 21h30.

A volta acontece apenas em 13 de julho, também às 21h30, no Maracanã, no Rio, em outra decisão porque a vaga só vai ser definida após os dois jogos 180 minutos. Gol fora não vale como critério de desempate e o clube que se classificar vai embolsar mais R$ 3,9 milhões de premiação da CBF.

No último domingo, o Atlético-MG acabou levando a melhor sobre o Flamengo com uma vitória por 2 a 0 e diminuiu a pressão em cima do técnico Antonio Mohamed, que corria risco de demissão em caso de um novo tropeço. O atual campeão da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil em cima do próprio Flamengo em fevereiro - amargava um jejum de quatro jogos.

Satisfeito com a atuação do time no último domingo, Mohamed só deve fazer uma mudança. O volante Jair passou por uma cirurgia na mão esquerda e dá lugar para Otávio. No mais, o treinador quer que o Atlético-MG mantenha a mesma intensidade. O objetivo é vencer para entrar no segundo jogo em vantagem do empate.

"Temos que fazer e manter a mesma intensidade, a mesma ilusão de ganhar, e a mesma humildade para competir. Nada mais", ressaltou o treinador.

Uma nova vitória sobre o Flamengo traz paz para Antonio Turco Mohamed encarar uma sequência decisiva. Além da Copa do Brasil, o Atlético-MG também está nas oitavas de final da Libertadores - enfrenta o Emelec-EQU nos dias 28 de junho e 5 de julho.

O mesmo vale para o recém-chegado Dorival Júnior no Flamengo. Contratado na semana passada para substituir Paulo Sousa, o treinador também tem a Copa Libertadores pela frente nas duas próximas semanas. O adversário rubro-negro nas oitavas de final é o Tolima-COL, nos dias 29 de junho e 6 de julho.

Essa será o quarto jogo do Flamengo sob o comando de Dorival Júnior, que tem duas derrotas e uma vitória até aqui. Ele, outra vez, vai fazer mudanças. Muito criticado pelos torcedores, o atacante Vitinho dá lugar para o volante Willian Arão. Já Filipe Luís ganha a vaga de Ayrton Lucas na lateral esquerda.

Com um edema na coxa, o zagueiro David Luiz está em processo de transição e continua de fora. Outro desfalque é o atacante Bruno Henrique, que vai precisar passar por uma cirurgia no joelho direito e só volta em 2023. A boa notícia é que o goleiro Santos voltou a ser relacionado depois de um mês e meio lesionado. Além do meio-campo Thiago Maia, que foi vetado no último jogo por apresentar febre e suspeita de ter contraído covid. Mas o teste deu negativo e ele já está recuperado.

"É uma mudança de chave realmente, agora será uma competição com jogo de 180 minutos. Temos que ter a postura que sempre apresentamos, a que o torcedor conhece. Eu sei que é um processo e que a equipe oscila, mas só com trabalho encontraremos outra condição. Vamos trabalhar para isso", promete Dorival Júnior.